А в Берліні активісти спроектували на будівлю російського посольства гасло із закликом припинити вбивати.

У столиці Польщі Варшаві активісти підігнали невелику вантажівку з гноєм у кузові до вілли російського посла і висипали його там.

Біля самих воріт вілли утворилася 2-тонна купа гною. На неї активісти кинули російський триколор і таблички, які вказували, що "Росія = гівно". Свою акцію поляки присвятили другій річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Крім того, в Німеччині активісти Greenpeace направили проекцію з гаслом "Stop the killing!" на фасад російського посольства в Берліні.

Також було спроєктовано гасла англійською та німецькою мовами "Зупиніть вбивства" і "Руки геть від України".

Також на акції екологічної організації біля будівлі посольства на Унтер-ден-Лінден активісти тримали в руках плакати з гаслами.

Два роки війни в Україні

Із самого ранку світові лідери виступають зі зверненнями до українців зі словами підтримки та захоплення. Так, канцлер Німеччини Олаф Шольц запевнив Україну в подальшій підтримці.

При цьому вранці до Києва прибула голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Разом із нею до Києва приїхали прем'єр-міністри Канади Джастін Трюдо, Італії Джорджа Мелоні та Бельгії Александер де Кроо.

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