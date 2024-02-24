Очільниця ЄК разом з українцями відзначає річницю 2 року незламності нації.

Очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн офіційно приїхала з візитом до Києва на честь другої річниці повномасштабної війни з Росією.

Чиновниця показала у своїй соціальній мережі X відповідне фото, а також пообіцяла "твердо стояти поруч" з Україною.

"У Києві, щоб відзначити річницю 2-го року війни Росії проти України. І щоб відсвяткувати надзвичайну стійкість українського народу. Більш ніж будь-коли, ми твердо стоїмо поруч з Україною. Фінансово, економічно, військово, морально", - заявила фон дер Ляєн.

Вона уточнила, що така підтримка ЄС триватиме "допоки країна не стане остаточно вільною".

Зазначимо, окрім фон дер Ляєн до столиці також приїхали прем'єр-міністри Канади, Італії та Бельгії.

ЗСУ привітали націю новою статистикою втрат РФ

Сьогодні на честь другої річниці війни Генштаб ЗСУ потішив особливими втратами окупантів. До переліку знищеної техніки додали один літак А-50, який коштував Росії понад 300 мільйонів доларів. Його знищили ввечері 23 лютого над Азовським морем (спецоперацію офіційно підтвердило ГУР).

Таким чином війська України знищили від початку повномасштабного вторгнення РФ 340 літаків. Також є "надходження" по особовому складу армії: знищено за добу ще 770 окупантів (загалом ліквідовано 409 010 військових РФ).

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