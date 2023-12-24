Спроби Москви дружити і з Іраном, і з арабами призводять до деяких ексцесів.

Посол Росії в Тегерані був викликаний до Міністерства закордонних справ Ірану, де йому висловили "рішучий протест". Про це повідомляє іранське інформагентство IRNA.

Приводом для невдоволення Ірану стали висловлювання росіян на недавній сесії російсько-арабського форуму співробітництва в Марракеші, які стосувалися трьох невеликих, але важливих островів в Перській затоці. Іран силою взяв їх під контроль у 1971 році, хоча історично ними володіли арабські шейхи еміратів, які сьогодні є частиною ОАЕ.

Під час згаданого російсько-арабського форуму учасники заявили про свою підтримку "всіх мирних зусиль, включаючи ініціативи та зусилля по досягненню мирного рішення" в цій територіальній суперечці.

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В Ірані вважають дані землі своїми і відкидають будь-які претензії на них з боку ОАЕ. Іранська влада підкреслила, що не хоче будь-яких різночитань з приводу свого суверенітету над трьома островами.

"Уряд Ісламської Республіки Іран вважає будь-які претензії будь-якої сторони з цього приводу неприйнятними", - заявили також в іранському МЗС.

Російсько-іранське співробітництво

Як писав УНІАН, Росія та Іран зараз готують нове "велику міждержавну угоду". На яких сферах співпраці буде зосереджена угода, поки не ясно. Але на тлі зростаючих політичних, торгових і військових зв'язків між Москвою і Тегераном, здогадатися про зміст угоди не так вже важко.

Наприклад, у Білому домі прямо заявили, що між Іраном і Росією поглиблюється співпраця в оборонній галузі. Очевидним доказом цього є безпілотники, які Тегеран продовжує поставляти Москві. Але Іран теж хоче отримати від цього партнерства дещо - "сучасні російські військові засоби, ударні вертольоти, можливо, літаки з нерухомим крилом, ракети, крилаті та/або балістичні".

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