У передмісті Парижа чоловік намагався в’їхати у натовп перед мечеттю

У передмісті Парижа 29 червня арештували чоловіка, який намагався в’їхати автом у юрбу людей перед мечеттю, пише Радіо Свобода.

Поліція повідомляє, що ніхто не постраждав під час інциденту, оскільки машина не змогла виїхати через огороджувальні бар’єри. Мотиви нападника наразі невідомі, зазначають правоохоронці.

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Між тим, за повідомленням газети Le Parisien, чоловік заявив, що хоче помститися за напади, пов’язані з угрупованням «Ісламська держава», у результаті яких упродовж минулих років у Парижі загинули багато людей.

Як повідомляв УНІАН, у Лондоні в ніч на 19 червня фургон в'їхав у натовп людей. Унаслідок наїзду, постраждали мусульмани, які виходили з мечеті після нічної молитви.

Після того, як фургон наїхав на натовп людей, з нього вискочив чоловік з ножем і поранив, принаймні, одну людину.