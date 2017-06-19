У Лондоні чоловік після наїзду фургона з ножем напав на людей - ЗМІ

Після того, як фургон наїхав на натовп людей біля мечеті в Лондоні, з нього вискочив чоловік з ножем поранив, принаймні, одну людину.

Про це повідомляє Evening Standart.

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Видання пише, що фургон, який збив людей, був взятий в оренду в Уельсі. Одна людина – чоловік з чорними волоссям, був затриманий співробітниками поліції.

В результаті наїзду, постраждали мусульмани, які виходили з мечеті після нічної молитви.

Очевидці повідомляють, що наїзд був спланований. Проте поліція поки не кваліфікувала інцидент як теракт.

Також, за словами деяких очевидців, у фургоні знаходилися три людини, двом вдалося втекти.

Як відомо, в Лондоні в ніч на 19 червня фургон в'їхав у натовп людей. Точне число потерпілих поки невідомо, проте ЗМІ повідомляють про як мінімум 12 поранених.