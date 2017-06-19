Фургон врізався у пішоходів у Лондоні, є постраждалі (відео)

03:43, 19 червня 2017
Світ
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В результаті інциденту на вулиці Севен Сістерс у північній частині Лондона постраждали кілька людей.

REUTERS

Фургон здійсний наїзд на натовп людей у Лондоні. Про це в понеділок, 19 червня, повідомляється на сайті поліції міста.

В результаті інциденту на вулиці Севен Сістерс у північній частині Лондона постраждали кілька людей. Один чоловік був затриманий.

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Рух по вулиці було перекрито. Влада закликала місцевих жителів шукати альтернативні маршрути.

Як пише The Independent, за словами свідків, автомобіль з'їхав із дороги в натовп людей біля мечеті Фінсбері Парк, але поки неясно, чи було це навмисним.

Як повідомляють очевидці в соцмережі Twitter, в результаті інциденту постраждали близько 10 людей, троє з них у важкому стані.

Мусульманська рада Великої Британії у своєму офіційному Twitter написала, що фургон врізався у натовп прихожан місцевої мечеті, які поверталися з вечірньої молитви, передає Бі-Бі-Сі.

Голова ради Харун Рашид Хан у Twitter написав, що водій навмисно наїхав на людей, які виходили з мечеті після молитви у священний для мусульман місяц Рамадан.

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Теги: #авто врізалось у пішоходів