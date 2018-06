Фургон врізався у пішоходів у Лондоні, є постраждалі (відео)

Фургон здійсний наїзд на натовп людей у Лондоні. Про це в понеділок, 19 червня, повідомляється на сайті поліції міста.

В результаті інциденту на вулиці Севен Сістерс у північній частині Лондона постраждали кілька людей. Один чоловік був затриманий.

Рух по вулиці було перекрито. Влада закликала місцевих жителів шукати альтернативні маршрути.

JUST IN: Video shows London police response amid reports of a vehicle colliding with pedestrians. https://t.co/k6g4YSqng3 pic.twitter.com/Rt5vEMfPWe

Як пише The Independent, за словами свідків, автомобіль з'їхав із дороги в натовп людей біля мечеті Фінсбері Парк, але поки неясно, чи було це навмисним.

More than a dozen injured in London van attack near #FinsburyPark, 3 in critical condition.pic.twitter.com/4kwpRbI1Mh