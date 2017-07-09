На частині території Сирії почав діяти режим припинення вогню

На південному заході Сирії у неділю, 9 липня, почав діяти режим припинення вогню, про що домовилися на полях саміту Великої двадцятки (G20) президенти Сполучених Штатів Америки та Росії Дональд Трамп і Володимир Путін.

Про припинення стрілянини опівдні за місцевим часом повідомляють сирійські активісти, пише Deutsche Welle з посиланням на dpa.

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Відсутність сутичок та авіарейдів у регіоні підтверджують також спостерігачі та представники сирійської опозиції, повідомляє інформагентство Reuters. Урядова армія Сирії ще не робила офіційних заяв стосовно перемир'я.

За інформацією Сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини, "переважає тиша". Повідомляється також, що стрілянина припинилася і в районах біля кордону з Йорданією за кілька годин до настання режиму припинення вогню.

Перемир'я в частині Сирії стало однією з перших ініціатив адміністрації Трампа щодо співпраці з РФ у питаннях роздертої конфліктом країни. Утім, жоден режим припинення вогню за шість років протистояння у близькосхідній країні не тривав довго, зазначає видання.