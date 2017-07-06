Держсекретар США перед зустріччю Трампа і Путіна нагадав про роль Росії у Сирії

Перш, ніж поїхати на саміт G20 у Гамбурзі, держсекретар США Рекс Тіллерсон прокоментував поточну ситуацію в Сирії, про яку президент Дональд Трамп буде говорити на своїй зустрічі з російським лідером Володимиром Путіним.

Про це йдеться в заяві Держдепартаменту США.

«По-перше, сторони в Сирії повинні забезпечити стабільність на місцях. Якщо ми не досягнемо стабільності в Сирії, наш прогрес у перемозі над ІДІЛ («Ісламська держава») може бути незавершеним. По-друге, сторони повинні працювати через політичний процес, щоб досягти врегулювання, яке показує шлях вперед сирійському народу. Нарешті, Росія несе особливу відповідальність за допомогу в цих зусиллях», – заявив Тіллерсон.

За його словами, оскільки військові зусилля спрямовані на поразку ІДІЛ в Сирії продовжуються, Сполучені Штати та їх партнери по Коаліції повинні забезпечити повернення додому та відновлення життя цивільних громадян з нещодавно звільнених районів.

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«Ми закликаємо всі сторони, в тому числі сирійський уряд та його союзників, сирійські опозиційні сили та коаліційні сили, які здійснюють боротьбу проти ІДІЛ, уникати конфліктів між собою та дотримуватися узгоджених географічних меж військового конфлікту», – відзначив Тіллерсон.

«У Сполучених Штатах та Росії, безумовно, є невирішені розбіжності з низки питань, але у нас є потенціал для відповідної координації дій в Сирії для того, щоб забезпечити стабільність і служити нашим інтересам обопільної безпеки», – додав держсекретар США.

На думку Вашингтона, Росія, «як гарант режиму Асада», несе відповідальність за забезпечення того, щоб потреби сирійського народу були задоволені, і щоб жодна фракція в Сирії нелегітимно не займала звільнених від ІДІЛ чи інших терористичних груп районів.

«Росія також зобов'язана не допускати будь-якого подальшого використання будь-якої хімічної зброї режимом Асада», – підкреслив голова зовнішньополітичного відомства США.