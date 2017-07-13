Заворушення на саміті G20: двом росіянам загрожує до 10 років в'язниці
Їх підозрюють у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень та опору поліції.
Заарештованим за заворушення напередодні та під час саміту G20 в Гамбурзі двом росіянам загрожує від шести місяців до десяти років позбавлення волі.
Про це повідомила офіційний представник прокуратури Гамбурга Нана Фромбах, передає Deutsche Welle.
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Вона сказала, що десять років - це максимальний термін, який можуть присудити затриманих. Остаточне рішення буде приймати суд після того, як завершиться розслідування і будуть висунуті офіційні звинувачення. Заарештовані перебувають у камері попереднього ув'язнення.
Їх підозрюють у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень та опору поліції. За даними правоохоронних органів, росіяни кидали пляшки в поліцейських. Всього у зв'язку з заворушеннями в Гамбурзі поліція затримала шістьох громадян Російської Федерації, але чотири з них незабаром відпустили.
Раніше повідомлялося, що в ході протестів напередодні і в дні саміту G20 постраждали 476 поліцейських, були затримані і заарештовані понад 400 осіб.