Заворушення на саміті G20: двом росіянам загрожує до 10 років в'язниці

Заарештованим за заворушення напередодні та під час саміту G20 в Гамбурзі двом росіянам загрожує від шести місяців до десяти років позбавлення волі.

Про це повідомила офіційний представник прокуратури Гамбурга Нана Фромбах, передає Deutsche Welle.

Читайте такожУ Німеччині б'ють на сполох: у протестах в Гамбурзі взяли участь 8 тисяч екстремістів

Вона сказала, що десять років - це максимальний термін, який можуть присудити затриманих. Остаточне рішення буде приймати суд після того, як завершиться розслідування і будуть висунуті офіційні звинувачення. Заарештовані перебувають у камері попереднього ув'язнення.

Їх підозрюють у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень та опору поліції. За даними правоохоронних органів, росіяни кидали пляшки в поліцейських. Всього у зв'язку з заворушеннями в Гамбурзі поліція затримала шістьох громадян Російської Федерації, але чотири з них незабаром відпустили.

Раніше повідомлялося, що в ході протестів напередодні і в дні саміту G20 постраждали 476 поліцейських, були затримані і заарештовані понад 400 осіб.