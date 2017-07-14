Нападник в Хургаді навмисне обирав іноземних туристів в якості жертв

Нападник, який вбив двох туристів та поранив ще чотирьох в готелі єгипетського курорту Хургада, навмисно прагнув атакувати іноземців. Про це повідомляє The Associated Press із посиланням на інформацію єгипетського офіцера безпеки, передає "ЄвроПравда".

Читайте такожПосол України в Єгипті не підтвердив інформацію, що серед загиблих в Хургаді є українціСпіврозмовник повідомив, що зловмисник - молодий чоловік близько 20 років, і він, за даними свідків, викрикував арабською мовою під час нападу: "Тримайтеся подалі, я не хочу, щоб постраждали єгиптяни".

Чиновник каже, що чоловік був одягнений у чорну футболку та сині джинси і мав при собі ніж.

Міністерство внутрішніх справ Єгипту раніше повідомило, що нападник потрапив на території готелю, припливши з громадського пляжу неподалік.

Як повідомляв УНІАН, раніше Reuters з посиланням на міністерство внутрішніх справ та сили безпеки Єгипту розповсюдило інформацію про те, що під час нападу на готель в Хургаді були вбиті двоє українських туристів. Однак пізніше посольство України в Єгипті спростувало інформацію про загибель українців.