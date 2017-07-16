Франція закликала якнайшвидше зняти санкції проти Катару
Франція закликає якомога швидше зняти всі санкції, що впливають на громадян Катару, багатонаціональні сім'ї, які були розділені, та студентів.
Франція закликала якомога швидше зняти санкції проти Катару. Про це заявив французький міністр закордонних справ Жан-Ів Ле Дріан після зустрічі зі своїм катарським колегою Мухаммадом бін Абдуррахман Аль Тані у Досі, повідомляє РБК.
Читайте такожКатар заявив про $340 мільярдів резервів у відповідь на бойкот арабських країн
"Франція закликає якомога швидше зняти всі заходи, що впливає на громадян [Катару], багатонаціональні сім'ї, які були розділені, і студентів", - сказав він.
Цього ж дня Дріан відвідав Саудівську Аравію, де в місті Джидда він зустрівся з саудівським міністром закордонних справ Аделем аль-Джубейром. Під час зустрічі з ним голова МЗС Франції висловилв стурбованість у зв'язку з ситуацією з Катаром.
За словами Джубейра, її можна вирішити на Раду співробітництва арабських держав Перської затоки, в який входить шість країн регіону. Він висловив сподівання, що криза з Катаром вирішиться в рамках країн Перської затоки і Доха "відповість вимогам міжнародного співтовариства".
У червні десять країн заявили про розрив дипломатичних відносин з Катаром. Вони звинувачували Доху в підтримці терористичних організацій, в тому числі "Ісламської держави" та у втручанні в свої внутрішні справи.
Наприкінці червня чотири країни, а саме Об'єднані Арабські Емірати, Єгипет, Саудівська Аравія і Бахрейн, направили Катару вимоги. Зокрема, вони вимагали у Дохи заборонити мовлення телеканалу телеканалу Al Jazeera, закрити військову базу Туреччини на своїй території, припинити зв'язки з організацією "Брати-Мусульмани", з "Хезболлою", ІДІЛ та "Аль-Каїдою".
Катар на початку липня заявив, що відмовляється виконувати вимоги чотирьох країн. За словами глави катарського МЗС Аль-Тані, вони обмежують суверенітет країни. Він підкреслив, що Доха не буде блокувати мовлення Al Jazeera і закривати турецьку військову базу на своїй території.