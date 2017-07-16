Франція закликала якнайшвидше зняти санкції проти Катару

Франція закликала якомога швидше зняти санкції проти Катару. Про це заявив французький міністр закордонних справ Жан-Ів Ле Дріан після зустрічі зі своїм катарським колегою Мухаммадом бін Абдуррахман Аль Тані у Досі, повідомляє РБК.

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"Франція закликає якомога швидше зняти всі заходи, що впливає на громадян [Катару], багатонаціональні сім'ї, які були розділені, і студентів", - сказав він.

Цього ж дня Дріан відвідав Саудівську Аравію, де в місті Джидда він зустрівся з саудівським міністром закордонних справ Аделем аль-Джубейром. Під час зустрічі з ним голова МЗС Франції висловилв стурбованість у зв'язку з ситуацією з Катаром.

За словами Джубейра, її можна вирішити на Раду співробітництва арабських держав Перської затоки, в який входить шість країн регіону. Він висловив сподівання, що криза з Катаром вирішиться в рамках країн Перської затоки і Доха "відповість вимогам міжнародного співтовариства".

У червні десять країн заявили про розрив дипломатичних відносин з Катаром. Вони звинувачували Доху в підтримці терористичних організацій, в тому числі "Ісламської держави" та у втручанні в свої внутрішні справи.

Наприкінці червня чотири країни, а саме Об'єднані Арабські Емірати, Єгипет, Саудівська Аравія і Бахрейн, направили Катару вимоги. Зокрема, вони вимагали у Дохи заборонити мовлення телеканалу телеканалу Al Jazeera, закрити військову базу Туреччини на своїй території, припинити зв'язки з організацією "Брати-Мусульмани", з "Хезболлою", ІДІЛ та "Аль-Каїдою".

Катар на початку липня заявив, що відмовляється виконувати вимоги чотирьох країн. За словами глави катарського МЗС Аль-Тані, вони обмежують суверенітет країни. Він підкреслив, що Доха не буде блокувати мовлення Al Jazeera і закривати турецьку військову базу на своїй території.