Конфлікт навколо Катару спровокували хакерські атаки ОАЕ - WP

Хакерську атаку на державне інформаційне агентство Катару (Qatar News Agency), яка відбулася 24 травня і спровокувала дипломатичний скандал в регіоні, організували Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ).

Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на джерела, знайомі з висновками американської розвідки.

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За інформацією джерел видання, аналіз інформації, яку зібрали спецслужби США, показав, що 23 травня високопоставлені члени уряду ОАЕ "обговорювали план і його реалізацію".

Джерела видання відзначають, що залишається невідомим, чи була хакерська атака виконана самими ОАЕ, чи для цього були залучені треті особи.

У заяві посла ОАЕ у Вашингтоні, яке наводить WP, йдеться, що Абу-Дабі не має ніякого відношення до хакерської атаки на державне ЗМІ Катару. "ОАЕ ніяк не причетні до передбачуваному хакерській атаці, описаної в цій статті", - наводить видання заяву посла.

У червні десять країн заявили про розрив дипломатичних відносин з Катаром. Вони звинувачували Доху в підтримці терористичних організацій, в тому числі "Ісламської держави" та у втручанні в свої внутрішні справи.

Наприкінці червня чотири країни, а саме Об'єднані Арабські Емірати, Єгипет, Саудівська Аравія і Бахрейн, направили Катару вимоги. Зокрема, вони вимагали у Дохи заборонити мовлення телеканалу Al Jazeera, закрити військову базу Туреччини на своїй території, припинити зв'язки з організацією "Брати-Мусульмани", з "Хезболлою", ІДІЛ та "Аль-Каїдою".

Катар на початку липня заявив, що відмовляється виконувати вимоги чотирьох країн. За словами глави катарського МЗС Аль-Тані, вони обмежують суверенітет країни. Він підкреслив, що Доха не буде блокувати мовлення Al Jazeera і закривати турецьку військову базу на своїй території.