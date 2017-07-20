Дві нові книги про всесвіт Гаррі Поттера вийдуть у світ у жовтні

Цієї осені вийдуть дві нові книги про світ чарівника Гаррі Поттера, повідомляє The Hollywood Reporter. Британське видавництво Bloomsbury приурочить випуск книжок до виставки на честь 20-річчя виходу книги «Гаррі Поттер і філософський камінь», опублікованій Джоан Роулінг у 1997 році. Виставка «Історія магії» відкриється у Британській бібліотеці в жовтні і триватиме до лютого 2018 року.

Читайте також"Гаррі Поттеру" виповнюється 20 років: як історія про хлопчика-чарівника завоювала світ (фоторепортаж)Перша з книг «Гаррі Поттер: Історія магії - книга виставки» буде присвячена історії школи чарівництва Хогвартс і предметів, які в ній вивчають. У книзі «Гаррі Поттер: Подорож крізь історію магії» розповідатиметься про стародавнє чаклунство, алхімію і єдинорогів. Крім цього шанувальники поттеріани зможуть придбати ілюстровану версію книги «Гаррі Поттер і в'язень Азкабану».

В минулому році була опублікована восьма книга про Гаррі Поттера, яка отримала назву «Гаррі Поттер і прокляте дитя». З червня 1997 року по 2007-й Джоан Роулінг написала сім книг про юного чарівника, які згодом були видані 77 мовами, увійшовши в список світових бестселерів.