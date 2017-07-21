У поліції розповіли деталі самогубства вокаліста Linkin Park

У момент самогубства вокаліст гурту Linkin Park Честер Беннінгтон був вдома один. Про це повідомляє TMZ з посиланням на джерела в правоохоронних органах, передає 112 Україна.

Повідомляється, що його родина була за містом, він був знайдений поліцейським нагорі в спальні своїй резиденції у Палос-Вердес-Естейтс в окрузі Лос-Анджелес.

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Беннінгтон покінчив з собою незадовго до запланованої фотосесії з іншими учасниками гурту Linkin Park.

Честер повернувся в Лос-Анджелес в середу з Арізони, де він і його дружина проводили час, однак незабаром повинен був повернутися.

Також повідомляється, що один з його колег по гурту з'явився в резиденції незабаром після прибуття поліції.

Як повідомляв УНІАН, Честера знайшли мертвим 20 липня у приватній резиденції Пало-Вердес в Лос-Анджелесі близько 9 ранку за місцевим часом.

Відомо, що артист протягом декількох років боровся з алкогольною та наркотичною залежністю.