Вокаліст Linkin Park Честер Беннінгтон повісився - ЗМІ

Вокаліст легендарної групи Linkin Park Честер Беннінгтон помер у віці 41 року. Імовірно, він скоїв самогубство, повідомляє The Sun.

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Честера знайшли мертвим в приватній резиденції Пало-Вердес в Лос-Анджелесі близько 9 ранку. За інформацією ЗМІ, він повісився. Інші подробиці поки не повідомляються.