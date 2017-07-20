Вокаліст Linkin Park Честер Беннінгтон повісився - ЗМІ
21:29, 20 липня 2017Світ
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Честера знайшли мертвим у приватній резиденції Пало-Вердес в Лос-Анджелесі.
Вокаліста Linkin Park Честер Беннінгтон знайдено мертвим / фото Нигма
Вокаліст легендарної групи Linkin Park Честер Беннінгтон помер у віці 41 року. Імовірно, він скоїв самогубство, повідомляє The Sun.
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Честера знайшли мертвим в приватній резиденції Пало-Вердес в Лос-Анджелесі близько 9 ранку. За інформацією ЗМІ, він повісився. Інші подробиці поки не повідомляються.
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Новина в сюжеті: Самогубство вокаліста Linkin Park Честера Беннінгтона