Смерть соліста Linkin Park: найвідоміші пісні групи

20 липня помер соліст Linkin Park Честер Беннінгтон, однієї з найбільш успішних рок-груп XXI століття.

Його знайшли мертвим вранці у резиденції в Лос-Анджелесі. За повідомленнями ЗМІ, Беннінгтон вчинив самогубство. У співака залишилося шестеро дітей.

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41-річний співак довгий час страждав від наркотичної та алкогольної залежності, ще в юності спробувавши заборонені речовини.

УНІАН зібрав найвідоміші композиції, виконані Честером Беннінгтоном і Linkin Park.

Numb

Crawling

Pushing Me Away

Given Up

In The End

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Burning In The Skies

Breaking The Habit

What i've Done

Linkin Park - американська мультиплатинова рок-група, заснована в 1996 році під назвою Xero, виконує музику, переважно в стилі альтернативний метал, альтернативний рок, електронік-рок, поп-рок.

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Існуючи з 2000 року під назвою Linkin Park, група була шість разів номінована і два рази удостоїлася нагороди "Греммі".

Linkin Park стали широко відома завдяки дебютному альбому Hybrid Theory в 2000 році. Пізніше було успішне співробітництво та спільна робота під назвою Collision Course з Jay-Z в 2004 році.

Linkin Park з композицією Numb потрапили в рейтинг 15 найпопулярніших "вічних пісень".

В цілому група випустила сім студійних альбомів, які розійшлися загальним тиражем близько 80 мільйонів примірників.