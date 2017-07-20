Смерть соліста Linkin Park: найвідоміші пісні групи
41-річний співак довгий час страждав від наркотичної і алкогольної залежності.
20 липня помер соліст Linkin Park Честер Беннінгтон, однієї з найбільш успішних рок-груп XXI століття.
Його знайшли мертвим вранці у резиденції в Лос-Анджелесі. За повідомленнями ЗМІ, Беннінгтон вчинив самогубство. У співака залишилося шестеро дітей.
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41-річний співак довгий час страждав від наркотичної та алкогольної залежності, ще в юності спробувавши заборонені речовини.
УНІАН зібрав найвідоміші композиції, виконані Честером Беннінгтоном і Linkin Park.
Numb
Crawling
Pushing Me Away
Given Up
In The End
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Burning In The Skies
Breaking The Habit
What i've Done
Linkin Park - американська мультиплатинова рок-група, заснована в 1996 році під назвою Xero, виконує музику, переважно в стилі альтернативний метал, альтернативний рок, електронік-рок, поп-рок.
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Існуючи з 2000 року під назвою Linkin Park, група була шість разів номінована і два рази удостоїлася нагороди "Греммі".
Linkin Park стали широко відома завдяки дебютному альбому Hybrid Theory в 2000 році. Пізніше було успішне співробітництво та спільна робота під назвою Collision Course з Jay-Z в 2004 році.
Linkin Park з композицією Numb потрапили в рейтинг 15 найпопулярніших "вічних пісень".
В цілому група випустила сім студійних альбомів, які розійшлися загальним тиражем близько 80 мільйонів примірників.