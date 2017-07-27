Джолі розповіла, як впоралася зі страшною хворобою під назвою параліч Белла

Голлівудська актриса, режисер і багатодітна мама Анджеліна Джолі розповіла про хворобу, з якою їй довелося зіткнутися. Про це вона розповіла американському виданню Vanity Fair.

Читайте також"Бранджоліна-2": Голівуд заговорив про можливе скасування розлучення Пітта і ДжоліЗокрема, Джолі поділилася тим, яким складним був для неї минулий рік. Крім діагностованої у неї гіпертонії, у актриси розвинувся параліч Белла. В результаті цієї хвороби пошкоджуються лицьові нерви. У випадку з Джолі, одна сторона її обличчя опустилася через хворобу.

"Іноді сімейні жінки згадують про себе в останню чергу, поки це не позначиться на їхньому здоров'ї", - говорить актриса.

Втім, голлівудській діві вдалося впоратися з хворобою за допомогою акупунктури. Саме ця процедура привела її до повного одужання.

Що стосується свого теперішнього стану, то актриса зазначає, що її шкіра стала більш сухою і у неї з'явилися додаткове сиве волосся. "Я точно не скажу в чому причина: менопауза або складний рік, який я пережила", - зазначає вона.

Ідея про те, що вона все ще вважається секс-символом, здається їй сміховинною. Вона говорить: "Я відчуваю себе жінкою, оскільки я розумна у своєму виборі, я на перше місце ставлю свою сім'ю і я відповідальна за своє життя і здоров'я. Я думаю, це саме те, що робить жінку повноцінної".