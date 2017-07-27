Вільний в'їзд до Великобританії з країн ЄС обмежать у березні 2019 року

Нові імміграційні заходи, що обмежують свободу в'їзду до Великобританії з країн Євросоюзу, будуть введені в березні 2019 року, повідомив міністр імміграції Британії Брендон Льюїс, передає Бі-бі-сі. Льюїс не став уточнювати, яким чином влада має намір регулювати потоки мігрантів після вступу в силу "брекситу". За його словами, закон про міграцію повинен бути внесений до парламенту в 2018 році.

Читайте такожГлава МЗС Британії стверджує, що Brexit не спрямований проти мігрантів Міністр внутрішніх справ Британії Ембер Радд раніше відзначала, що нові заходи не стануть непереборною стіною для мігрантів. У своїй статті в газеті Financial Times Радд підкреслила, що Британія продовжить залучати "найбільш талановитих і кращих" мігрантів з усього світу.

Британські міністри також пообіцяли провести широкі консультації з представниками бізнесу, профспілок та вишів для обговорення їхньої позиції щодо міграційних обмежень.

МВС Британії вже попросило консультативний комітет з питань міграції оцінити регіональний розподіл міграції з ЄС, залежність окремих секторів від праці мігрантів і роль сезонного фактора.

Як пояснила Ембер Радд, нова імміграційна система повинна підвищити державний контроль над числом прибуваючих в країну людей.

За словами глави МВС, це дасть британцям "впевненість в тому, що ми застосовуємо свої власні правила до тих, кого ми хочемо впускати в країну, а також допоможе знизити чисту міграцію до стабільних рівнів".

Міністр закордонних справ Британії Борис Джонсон заявив, що хоча міграція надавала "фантастичний ефект енергії і динамічності економіки", "це не означає, що її не можна контролювати".

Тіньовий міністр внутрішніх справ Дайан Еббот зазначила, що сьогодні "ведеться дуже багато гострих суперечок і немає достатньої ясності з приводу міграції", тому необхідний об'єктивний і повноцінний аналіз інформації.

Нові заходи зі стримування міграції були включені в план реалізації виходу Британії з Євросоюзу, опубліковані урядом країни в лютому цього року.

Згідно з цим планом, пріоритетами в рамках нової системи буде поповнення нестачі робочої сили в окремих галузях і допомога бажаючим отримати в Британії освіту.

Також у відповідності з планом Британія буде прагнути якомога швидше досягти з європейськими країнами угоди про права британців, які живуть у ЄС, і громадян європейських країн, які живуть у Великобританії.