Лондон і Брюссель намітили план і ключові питання Brexit-переговорів

Під час першого дня переговорів щодо виходу Великої Британії зі складу Європейського Союзу у понеділок, 19 червня, представники Лондона та Брюсселя погодили ключові пріоритети на переговорах, а також план роботи на найближчі кілька місяців. Про це повідомляє Deutsche Welle.

Голова переговорної групи ЄС з питань Brexit Мішель Барньє повідомив, що під час сьогоднішніх перемовин сторони погодили часові рамки, організацію процесу переговорів, а також пріоритетні питання для обговорення.

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Британський міністр з питань Brexit Девід Девіс назвав початок перемовин "багатообіцяючим".

Сторони узгодили розклад наступних чотирьох раундів переговорів, які відбуватимуться упродовж одного тижня кожного з чотирьох наступних місяців. Чергові етапи переговорів розпочнуться 17 липня, 28 серпня, 18 вересня та 9 жовтня та триватимуть один тиждень щомісяця. Сторони зосередяться на ключових питаннях, пов'язаних з виходом Великої Британії з ЄС.

Зокрема, як йдеться у затвердженому під час сьогоднішньої зустрічі документі, під час наступних етапів переговорів обговорюватимуться питання прав громадян ЄС, які живуть у Великій Британії, та британців, які проживають в ЄС, фінансові зобов'язання Лондона перед ЄС, а також питання кордону між Сполученим Королівством та ЄС на острові Ірландія.

Девід Девіс зазначив, що прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей на саміті ЄС цього тижня внесе пропозицію щодо майбутнього статусу громадян Євросоюзу в Сполученому Королівстві. Він також підтвердив, що Велика Британія виходить зі спільного ринку ЄС та митного союзу, аби мати можливість укласти угоди про вільну торгівлю з країнами поза межами ЄС.