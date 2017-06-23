Мей заявила, що громадяни ЄС можуть залишитися у Великобританії після Brexit

Британський прем'єр-міністр Тереза Мей зробила "чесну і серйозну пропозицію" лідерам Європейського Союзу щодо спірного питання про майбутні права громадян ЄС, пропонуючи тим, хто законно прибув в Brexit, можливість отримати ті ж права на працю, охорону здоров'я і вигоди, як і у громадян Великобританії. Про це повідомляє The Guardian.

Виступаючи наприкінці вечері на саміті лідерів ЄС в Брюсселі, Мей виступила з відкритою пропозицією про права громадян ЄС.

"Позиція Сполученого Королівства є чесною і серйозною пропозицією, і вона спрямована на те, щоб надати якомога більше впевненості громадянам, котрі поселилися у Великобританії, розвиваючи тут кар'єру і своє життя, а також роблячи свій внесок у наше суспільство", - сказала вона.

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Як зазначає Русская служба ВВС, мова йде про те, щоб надати всім громадянам цих країн, які прожили в Сполученому Королівстві не менше п'яти років, постійний вид на проживання. Поки неясно, з якого моменту буде відраховуватися п'ятирічний термін перебування.

Мей підкреслила, що її пропозиція діє лише в тому разі, якщо такі права будуть надані британським громадянам, що проживають в інших країнах ЄС.

Як відомо, членство Британії в ЄС повинно припинитися 29 березня 2019 року.