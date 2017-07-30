Путін заявив, що Росію мають залишити 755 американських дипломатів

Росія вишле з країни 755 американських дипломатів у відповідь на нові санкції США. Про це президент Володимир Путін заявив в інтерв'ю телеканалу "Россия-1", повідомляють "Вести".

Усього в Росії мають залишитися 455 дипломатичних співробітників США. Таким чином, чисельність американського персоналу зрівняється з чисельністю російських дипломатів, що працюють в США.

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За словами Путіна, такий захід повинен бути "досить чутливим" для роботи дипломатичного відомства США.

"Американська сторона зробила нічим не спровокований крок за погіршення російсько-американських відносин: по незаконним обмеженням, по спробі впливати на інші країни світу, в тому числі на своїх союзників, які зацікавлені в розвитку і збереженні відносин з Російською Федерацією. Ми досить довго чекали, що щось зміниться на краще, мали таку надію, що ситуація якось зміниться. Але, судячи з усього, якщо вона і зміниться, то не скоро", - сказав Путін.

Президент Росії також додав, що Москва поки не буде вводити додаткових обмежень щодо Вашингтона, оскільки це зашкодить міжнародним зв'язкам Росії.

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Як повідомляв УНІАН, 29 грудня 2016 року в адміністрації президента США Барака Обами прийняли рішення про Як повідомляв УНІАН, 29 грудня 2016 року в адміністрації президента США Барака Обами прийняли рішення про видворення 35 російських дипломатів і закриття двох дипмісій РФ в Нью-Йорку і Меріленді у відповідь на кампанію утисків з боку Росії проти американських дипломатів в Москві та ймовірне втручання Кремля у виборчу кампанію.

Адміністрація Обами зазначила, що дипломатичні маєтки в Нью-Йорку і Меріленді "використовувалися російським персоналом для цілей, пов'язаних з розвідкою".

Президент Росії Володимир Путін після цього заявив, що не має наміру здійснювати дзеркальні міри, оскільки сподівається покращити відносини із США після приходу у Білий Дім нового президента Дональда Трампа.