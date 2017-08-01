Маккейн прокоментував висилку дипломатів США з Росії

Джон Маккейн не здивований рішенням Москви вислати з Росії сотні американських дипломатів у відповідь на ухвалення Конгресом США законопроекту про нові санкції проти РФ.

Про це сенатор-республіканець написав на своїй сторінці в Twitter.

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"Не дивно, що Путін висилає наших американських дипломатів, але він і його оточення продовжать платити за атаки на нашу демократію", - написав Маккейн.

Not surprising Putin throws out US diplomats, but he & his cronies will still pay price for attacking our democracy https://t.co/HfKsZwaq7K — John McCain (@SenJohnMcCain) July 31, 2017

Як повідомляв УНІАН, МЗС Росії 28 липня оголосив про введення "дипломатичних санкцій" проти США. Зокрема, Москва скорочує чисельність американських дипломатів в Росії до 455 осіб. Володимир Путін заявив, що мова йде про скорочення 755 співробітників дипмісії США.

Крім того, у відповідь Росія 1 серпня закриває США доступ до американської посольської дачі в Срібному Бору.