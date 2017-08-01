На тлі хаосу в Білому домі Скарамуччі став жертвою пранкера

Пранкер з Великобританії роздобув пошту кількох чиновників Білого дому і вирішив пожартувати над ними і видати себе за інших працівників адміністрації Трампа. Спочатку він ділився вибраними місцями з листування в Twitter, а потім докладно розповів про розмови з чиновниками і своїх мотивах CNN, пише Meduza.

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Жертвою пранкера став, зокрема, Ентоні Скарамуччі, колишній фінансист, який усього 10 днів протримався на посаді директора з комунікацій Білого дому. Пранкер написав йому лист від імені колишнього глави адміністрації Трампа Райнса Прібуса, причому одразу через день після відставки чиновника. Відомо, що Прібус був проти призначення Скарамуччі і півроку не давав Трампу призначити фінансиста з Уолл-стріт на будь-яку посаду в адміністрації. Незабаром після призначення Скарамуччі у розмові з журналістом обізвав Прибуса "параноїдальним шизофреніком", а вже 31 липня самого Скарамуччі звільнили.

У листуванні зі Скарамуччі пранкер, видаючи себе за Прібуса, написав особисте повідомлення, в якому колишній глава адміністрації Білого дому звинувачує фінансиста у віроломстві і зазначає, що останні події в адміністрації Трампа «диявольські і болючі». Скарамуччі у відповідь сказав, що Прібус знає про своїх проступки і повинен вибачитися, і запропонував прочитати «Отелло» Шекспіра.

Також пранкеру вдалося в розмові зі Скарамуччі видати себе за майбутнього посла в Москві Хантсмана. Він запитав, чия голова покотиться першою, Прібуса або Стіва Беннона (іншого радника Трампа, про якого Скарамуччі також несхвально відгукувався). Колишній фінансист відповів, що буде непереливки обом, а також наполегливо запропонував зустрітися.

У переписці з майбутнім послом США в Росії Джоном Хантсманом від імені сина Дональда Трампа Еріка пранкер припустив, що Трамп повинен знятися оголеним по пояс на коні, як Путін.

У Білому домі визнали факт спілкування пранкера з чиновниками і заявили, що серйозно ставляться до подібних інцидентів і ретельно їх розслідують. Сам пранкер у розмові з CNN зізнався, що не збирається за допомогою своїх дій добути якісь секретні дані, а просто намагається всіх повеселити.

Як повідомляв УНІАН, Прібуса Трамп звільнив з посади глави апарату Білого дому 28 липня. Призначений на його місце генерал Джон Келлі звільнив Скарамуччі. Трамп вранці 31 липня написав у Twitter, що "в Білому домі немає ніякого хаосу".