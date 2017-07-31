Трамп звільнив директора з комунікацій Білого дому Скарамуччі через 10 днів після призначення

Ентоні Скарамуччі залишить пост директора з комунікацій Білого дому. Про це йдеться в повідомленні на сайті Білого дому.

"Ентоні Скарамуччі залишить пост директора з комунікацій Білого дому. Містер Скарамуччі вирішив, що буде краще, якщо він дозволить главі апарату Білого дому Джону Келлі почати з чистого аркуша і сформувати власну команду. Ми бажаємо йому всього найкращого", - йдеться в тексті повідомлення.

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Дещо раніше про звільнення Скарамуччі написало видання The New York Times з посиланням на три джерела. Його звільнення вимагав новий глава адміністрації Джон Келлі.

Так, за даними NYT, президент США Дональд Трамп вирішив звільнити директора з комунікацій Білого дому Ентоні Скарамуччі, який відпрацював усього 10 днів. "Однак, поки незрозуміло, чи залишиться Скарамуччі в Білому домі на іншій посаді, або він буде звільнений остаточно", - зазначило видання.

Як повідомляв УНІАН, після призначення 21 липня Ентоні Скарамуччі на свою посаду, у відставку подав прес-секретар президента США Дональда Трампа Шон Спайсер. Він назвав призначення Скарамуччі "великою помилкою".

Також стало відомо, що після призначення Скарамуччі директором із комунікацій Білого дому в оточенні президента Дональда Трампа справа дійшла до відкритих конфліктів. Журнал The New Yorker повідомив у четвер, 27 липня, що Скарамуччі назвав на той час голову апарату Білого дому Райнса Прібуса "параноїдальним шизофреніком".

28 липня стало відомо, що президент США Дональд Трамп звільнив Райнса Прібуса з посади голови апарату Білого дому і поставив на цей пост міністра внутрішньої безпеки США Джона Келлі.