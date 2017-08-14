Немає даних, які вказують на загрозу ядерної війни з КНДР - директор ЦРУ

Директор Центрального розвідувального управління США Майк Помпео став на захист жорсткої риторики Дональда Трампа щодо Північної Кореї і заявив, що розмови про ядерну війну між США та КНДР – перебільшення.

"Немає ніяких розвідувальних даних, які вказують на те, що ми на порозі ядерної війни", - сказав Помпео в ефірі телеканалу Fox News, передає ТСН.

При цьому директор ЦРУ не виключив, що Північна Корея продовжить випробування балістичних ракет, передає Reuters.

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"Я абсолютно впевнений, що (північнокорейський лідер Кім Чен Ин) буде продовжувати намагатися розробити свою ракетну програму, тож мене б не здивувало, що буде ще одне випробування ракет", - заявив Майк Помпео.

Голова ЦРУ також підтримав жорстку риторику Трампа щодо керівництва КНДР: "Президент дав зрозуміти режиму у Північній Кореї, як Америка буде реагувати, якщо будуть вжиті певні дії".

Нагадаємо, 9 серпня повідомлялося, що північнокорейські військові готові завдати ракетного удару по базі ВПС США на острові Гуам, розташованому в Тихому океані, як тільки рішення про це прийме глава КНДР Кім Чен Ин. Вказувалося, що Пхеньян може завдати удару по американських базах на Гуамі балістичною ракетою середньої дальності "Хвасон-12", вперше запущеною 14 травня.