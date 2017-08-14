Немає даних, які вказують на загрозу ядерної війни з КНДР - директор ЦРУ
При цьому директор ЦРУ не виключив, що Північна Корея продовжить випробування балістичних ракет.
Директор Центрального розвідувального управління США Майк Помпео став на захист жорсткої риторики Дональда Трампа щодо Північної Кореї і заявив, що розмови про ядерну війну між США та КНДР – перебільшення.
"Немає ніяких розвідувальних даних, які вказують на те, що ми на порозі ядерної війни", - сказав Помпео в ефірі телеканалу Fox News, передає ТСН.
При цьому директор ЦРУ не виключив, що Північна Корея продовжить випробування балістичних ракет, передає Reuters.
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"Я абсолютно впевнений, що (північнокорейський лідер Кім Чен Ин) буде продовжувати намагатися розробити свою ракетну програму, тож мене б не здивувало, що буде ще одне випробування ракет", - заявив Майк Помпео.
Голова ЦРУ також підтримав жорстку риторику Трампа щодо керівництва КНДР: "Президент дав зрозуміти режиму у Північній Кореї, як Америка буде реагувати, якщо будуть вжиті певні дії".
Нагадаємо, 9 серпня повідомлялося, що північнокорейські військові готові завдати ракетного удару по базі ВПС США на острові Гуам, розташованому в Тихому океані, як тільки рішення про це прийме глава КНДР Кім Чен Ин. Вказувалося, що Пхеньян може завдати удару по американських базах на Гуамі балістичною ракетою середньої дальності "Хвасон-12", вперше запущеною 14 травня.