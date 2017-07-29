КНДР заявила про другий успішний запуск балістичної ракети

Пхеньян оголосив про проведення другого успішного запуску міжконтинентальної балістичної ракети "Хвасон-14". Лідер країни Кім Чен Ин заявив, що балістичні ракети КНДР здатні досягти будь-якої точки на території США. Про це повідомляє ТАСС з посиланням на агентство ЦТАК.

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"Ми ясно дали зрозуміти, що вся територія США знаходиться в межах досяжності [ракет КНДР]", - наводить його слова агентство.

Кім Чен Ин також назвав здійснений в п'ятницю пуск ракети "суворим попередженням для США". Наказ про проведення випробування був відданий їм особисто 27 липня.

Лідер КНДР також підкреслив, що ядерна програма КНДР не може бути замінена або згорнута.

Як повідомляв УНІАН, КНДР 28 липня здійснила запуск балістичної ракети, яка могла впасти у виключній економічній зоні Японії.