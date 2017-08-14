Водій, що врізався в демонстрантів у США, надихався нацистськими ідеями - ЗМІ

Джеймс Алекс Філдс, який врізався на машині в натовп демонстрантів у американському Шарлотсвіллі, надихався нацистськими ідеями. Про це пише газета The Washington Post із посиланням на його шкільного вчителя історії, передає РБК.

За словами вчителя, екстремістські погляди Філдс розділяв ще зі школи. "Було очевидно, що у нього було захоплення нацизмом, і що він схиляється перед Адольфом Гітлером. Він був переконаний у вищості білої раси", - стверджує викладач.

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За словами рідних Філдса, якому цього року виповнилося 20 років, він ріс без батька. У 2015 році Філдс вступив на службу в армію, проте пробув на військовій службі лише близько 4 місяців. Причини, за якими він пішов з армії, невідомі.

Один із праворадикальних активістів повідомив The Washington Post, що Філдс був членом угруповання Vanguard America, дотримується поглядів, близьких до нацистських. У той же час, саме угруповання в спеціально випущеному в Twitter заяві спростовує будь-який зв'язок з ним.

Раніше повідомлялося, що одна жінка загинула і 34 людини були травмовані, коли автомобіль в'їхав у натовп тих, хто виступав проти мітингу ультраправих. Поліція заарештувала 20-річного Джеймса Філдса, імовірно, який сидів за кермом машини. Йому пред'явлено звинувачення у вбивстві другого ступеня.