Порошенко: Лукашенко запевнив, що територія Білорусі ніколи не буде використовуватися для агресії проти України

Президент Петро Порошенко заявляє, що отримав запевнення від білоруського президента Олександра Лукашенка в тому, що територія Білорусі ніколи не буде використовуватися для агресивних дій проти України.

Читайте такожПорошенко і Лукашенко виступили зі спільною заявою за підсумками переговорів (відео)Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час спільної з Лукашенком заяви для преси сьогодні в Києві.

«Дякую і за вашу підтримку сьогодні, коли я вкотре отримав запевнення від вас, пане президенте, що територія дружньої для України Білорусі ніколи не буде використовуватися для агресивних дій проти України, а українсько-білоруський кордон ніколи не буде кордоном війни», - сказав Порошенко, висловивши впевненість, що він завжди буде кордоном нашої дружньої співпраці, кордоном миру.

Глава держави також подякував Лукашенку за підтримку, «яку ми відчуваємо не на словах, а на ділі».

Порошенко заявив, що візит президента Білорусі є вагомим підтвердженням добросусідських відносин, які будуються на принципах рівноправного партнерства і довіри.

«Цей візит є черговим і вагомим підтвердженням наших добросусідських відносин, які будуються на принципах рівноправного партнерства і довіри. Скажу більше – це візит не просто надійного партнера України, але і доброго друга мого і України, який завжди готовий нас підтримати», - сказав Порошенко.

Він наголосив, що ця підтримка є особливо важливою в контексті існуючих викликів миру і стабільності в нашому регіоні. «Ми всі знаємо ім’я цих викликів. Вони є не ефемерними, а цілком реальними. На жаль, це факт російської агресії, яка не зупиняється ні на день, ні на хвилину», - заявив глава української держави.

Порошенко також наголосив, що Мінські домовленості є сьогодні єдиними і безальтернативним документом з деескалації конфлікту та деокупації українських територій.

Як відомо, 14-20 вересня заплановано спільне стратегічне навчання збройних сил РФ та Білорусі "Захід-2017". За попередніми даними, у навчанні візьмуть участь до 13 тис. військовослужбовців.

Міністр оборони Степан Полторак вважає, що навчання "Захід-2017" можуть бути використані для початку агресії як проти України, так і проти будь-якої країни Європи, яка має спільний кордон з Росією.