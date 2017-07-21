Лукашенко готовий виконати всі доручення Порошенка і Путіна для допомоги щодо Донбасу

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявляє, що готовий зробити все, що йому доручать президенти України і РФ Петро Порошенко і Володимир Путін для допомоги у врегулюванні конфлікту на Донбасі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у Києві на прес-конференції після переговорів з президентом України.

"Хочу сказати коротко про свою позицію в черговий раз, вона анітрохи не змінилася щодо тих відомих конфліктів, які відбуваються в Україні. Ви повинні розуміти, я ніколи не ставив перед собою мету бігти попереду паровоза або поспішати «поперед батька в пекло», як у нас в Україні, в Росії й Білорусі говорять", - сказав Лукашенко.

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"Я робив, роблю і робитиму лише те, про що мене попросять два президенти. Мені було доручено Петром Олексійовичем і Володимиром Володимировичем організувати цю зустріч у Мінську, це не моя була ініціатива. Мені сказали, як це зробити, я це зробив. Претензій немає ", - заявив Лукашенко.

"Потім Петро Олексійович звернувся до мене щодо контактної групи. Цитата:" Я хочу, щоб це було в Мінську. Чи зможеш це зробити, зроби будь ласка ". Я це зробив. Претензій ніяких немає", - додав Лукашенко.