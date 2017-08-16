Таліби закликали Трампа вивести війська з Афганістану

Бойовики угруповання "Талібан" написали відкритого листа президенту США Дональду Трампу з закликом вивести американські війська з Афганістану.

Про це повідомляє Українська правда з посиланням на Khaama Press.

Відзначається, що таліби написали лист, оскільки адміністрація Трампа розглядає нову політику щодо Афганістану.

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Бойовики в листі стверджують, що триваюче насильство в Афганістані має прямий зв'язок з присутністю на території країни іноземних військ, називаючи їх "окупаційними силами".

"Талібан" також звинуватив очолювану США коаліцію в знищенні Афганістану.

Раніше повідомлялося, що екстремістське угруповання "Талібан" попередило США про неприпустимість збільшення військового контингенту в Афганістані.

Раніше, 14 червня президент США Дональд Трамп надав міністру оборони Джиму Меттісу право вирішувати, яка кількість американських військових перебуватиме в Афганістані.

Нині в Афганістані перебувають 8400 американських військових та ще близько п'яти тисяч військових з інших країн НАТО.