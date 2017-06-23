"Талібан" застеріг США від посилення контингенту в Афганістані

Екстремістське угруповання "Талібан" попередило США про неприпустимість збільшення військового контингенту в Афганістані. "Якщо вони думають, що можуть збільшувати свою присутність в цьому регіоні, то вони сильно помиляються", - заявив у п'ятницю, 23 червня, лідер радикального руху "Талібан" мулла Хайбатулла Ахундзаде, передає DW.

14 червня президент США Дональд Трамп надав міністру оборони Джиму Меттісу право вирішувати, яка кількість американських військових перебуватиме в Афганістані. Це надасть Пентагону можливість збільшити контингент американських військових в країні. За даними ЗМІ, у Білому домі розмірковують над тим, щоб відрядити туди ще від трьох до п'яти тисяч додаткових військових.

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Нині в Афганістані перебувають 8400 американських військових та ще близько п'яти тисяч військових з інших країн НАТО.

Найбільшою базою США в Афганістані є Баграм. Розташована неподалік від Кабула, вона регулярно піддається нападам талібів. Так, у грудні 2015 року внаслідок атаки смертника неподалік від бази загинули шестеро американських військових. Наприкінці 2016 року на летовищі Баграм внаслідок нападу загинули четверо американців.

Після виведення більшої частини західних військових з території Афганістану дії бойовиків руху "Талібан" активізувалися - вони почали відвойовувати території. За даними американської наглядової організації SIGAR, станом на листопад 2016 року офіційна влада в Кабулі контролювала трохи більше половини території країни.