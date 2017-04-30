У НАТО заявляють про плани розширення своєї місії в Афганістані

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявив про можливе розширення місії «Рішуча підтримка» (Resolute Support) в НАТО.

Про це він розповів в інтерв'ю газеті Welt am Sonntag, передає Deutsche Welle. Крім того, деякі члени альянсу виступають за те, щоб дію місії продовжувати не раз на рік, як зараз, а раз на кілька років. Очікується, що підсумкове рішення з цих питань буде ухвалено в червні.

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Місія «Рішуча підтримка» стартувала на початку 2015 року, замінивши 13-річну бойову місію Міжнародних сил з підтримки безпеки в Афганістані (ISAF). Якщо в рамках ISAF на території країни було задіяно 140 тисяч військових НАТО, то чисельність персоналу нової місії поки що обмежується приблизно 13 тисячами солдатів, які не беруть участі в бойових діях, а займаються підготовкою і консультуванням афганських сил безпеки.

Після того, як більша частина іноземних військових з Афганістану пішли, бойовики знову почали відвойовувати території. За повідомленнями американської спостережної організації SIGAR, яка готувала доповідь про становище в Афганістані для Конгресу США, на листопад 2016 року офіційна влада в Кабулі контролювала трохи більше як половину території країни.