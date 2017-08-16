Трамп похвалив лідера КНДР за рішення почекати з ударом по Гуаму
Трампу сподобалося рішення лідера КНДР відкласти ймовірний удар по Гуаму.
Президент США Дональд Трамп похвалив лідера КНДР Кім Чен Ина, очевидно, за те, що той передумав завдавати ракетного удару по острову Гуам. Трамп традиційно написав про це в "Твіттері". "Кім Чен Ин з Північної Кореї прийняв дуже мудре і добре обґрунтоване рішення. Альтернатива була б катастрофічною та неприйнятною!" - написав президент США.
Читайте такожСША та КНДР "міряються" зброєю: ядерні потужності обох країн (відео)Минулого тижня Північна Корея заявила, що розглядає питання про запуск чотирьох ракет в район острова Гуам, де розташована американська військова база. Однак у понеділок лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що деякий час ще поспостерігає за діями США, перш ніж приймати рішення, передає ЄвроПравда.
За інформацією Reuters, лідер КНДР наказав армії бути у стані готовності, якщо він прийме відповідне рішення.
Як повідомляв УНІАН, 5 серпня Радбез ООН одноголосно прийняв резолюцію, яка посилює санкції проти Північної Кореї. Нові санкції фактично позбавлять Пхеньян однієї третини річного доходу від експорту, який складає $3 млрд на рік.
Північна Корея засудила останні санкції ООН, заявивши, що вони є порушенням її суверенітету. Пхеньян пообіцяв "справедливу відповідь" на санкції, не уточнивши, однак, у чому вона полягатиме.