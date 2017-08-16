Трамп похвалив лідера КНДР за рішення почекати з ударом по Гуаму

Президент США Дональд Трамп похвалив лідера КНДР Кім Чен Ина, очевидно, за те, що той передумав завдавати ракетного удару по острову Гуам. Трамп традиційно написав про це в "Твіттері". "Кім Чен Ин з Північної Кореї прийняв дуже мудре і добре обґрунтоване рішення. Альтернатива була б катастрофічною та неприйнятною!" - написав президент США.

Читайте такожСША та КНДР "міряються" зброєю: ядерні потужності обох країн (відео)Минулого тижня Північна Корея заявила, що розглядає питання про запуск чотирьох ракет в район острова Гуам, де розташована американська військова база. Однак у понеділок лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що деякий час ще поспостерігає за діями США, перш ніж приймати рішення, передає ЄвроПравда.

За інформацією Reuters, лідер КНДР наказав армії бути у стані готовності, якщо він прийме відповідне рішення.

Як повідомляв УНІАН, 5 серпня Радбез ООН одноголосно прийняв резолюцію, яка посилює санкції проти Північної Кореї. Нові санкції фактично позбавлять Пхеньян однієї третини річного доходу від експорту, який складає $3 млрд на рік.

Північна Корея засудила останні санкції ООН, заявивши, що вони є порушенням її суверенітету. Пхеньян пообіцяв "справедливу відповідь" на санкції, не уточнивши, однак, у чому вона полягатиме.