США розмістили в Південній Кореї протиракетні установки Patriot

США встановили в Південній Кореї вдосконалені протиракетні комплекси Patriot у відповідь на погрози КНДР, передає РИА «Новости».

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Відзначається, що 35-я бригада ППО військ США в Південній Кореї отримала вдосконалений комплекс в цілях навчання і можливого подальшого застосування.

У розпорядженні бригади вже знаходяться 12 зенітно-ракетних установок PAC-2 і PAC-3 в Осані, Сувоні, Кунсані, Кванджу. При цьому PAC-2 заряджений чотирма ракетами, а PAC-3 – 16 ракетами, уточнює телеканал.