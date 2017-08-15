Трамп заявив про готовність США відповісти на будь-яку загрозу з боку КНДР

Президент США Дональд Трамп заявив про готовність відповісти на будь-яку загрозу КНДР щодо США або союзників. Про це він сказав в ході телефонної розмови з прем'єр-міністром Японії Сіндзо Абе. Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву Білого дому.

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«Президент Трамп підтвердив, що Сполучені Штати готові захищати і реагувати на будь-яку загрозу або дії, вжиті Північною Кореєю проти Сполучених Штатів або їх союзників, Південної Кореї і Японії», - йдеться в заяві Білого дому.

Як повідомляв УНІАН раніше, Північна Корея заявила, що в останні дні майже 3,5 мільйонів робітників, членів партії і колишніх солдатів виявили бажання приєднатися до війська.

Газета стверджує, що добровольці почали подавати заяви на вступ чи повторний вступ до армії після того як в понеділок центральне інформаційне агентство КНДР оприлюднило заяву з засудженням нових санкцій ООН.