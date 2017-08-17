Поліція застрелила співучасника теракту в Барселоні - ЗМІ

Один із передбачуваних терористів, які влаштували наїзд на пішоходів у Барселоні, був убитий в перестрілці з поліцією.

Про це пише Медуза з посиланням на La Vanguardia, офіційного підтвердження інформації поки немає.

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За даними видання, перестрілка сталася в барселонському передмісті Сан-Жуст-Десверн (видання 20 Minutos повідомляє, що в сусідньому Есплугес-де-Льобрегат). El Mundo пише, що був застрелений чоловік, який раніше прорвався через поліцейський кордон в центрі міста.

Видання El Pais повідомляє, що при прориві кордону був легко поранений поліцейський. Чи йдеться про один і той самий епізод, невідомо.

Раніше поліція підтвердила затримання другого підозрюваного, не називаючи його імені.

Нагадаємо, 17 серпня фургон наїхав на перехожих в туристичному центрі Барселони. Постраждали, за даними поліції, 32 людини. Офіційно повідомляється про одного загиблого; за даними ЗМІ, жертв може бути 13.