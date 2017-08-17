Наїзд мікроавтобуса на натовп людей у Барселоні: щонайменше загинули 13 осіб, десятки поранені
20:09, 17 серпня 2017Світ
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При в'їзді мікроавтобуса в натовп людей на вулиці Рамбла в центрі Барселони загинули як мінімум 13 чоловік.
При наїзді мікроавтобуса в натовп людей на вулиці Рамбла в центрі Барселони загинули щонайменше 13 осіб, повідомляє радіостанція Cadena SER з посиланням на джерела в місцевій поліції.
«Щонайменше 13 людей загинули в результаті наїзду», — йдеться в повідомленні радіо в Twitter.
Ймовірно, кількість загиблих збільшиться. Кількість постраждалих зросла до 50 осіб. Серед постраждалих є важко поранені, повідомляє влада.
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Раніше ЗМІ повідомили, що поліція кваліфікувала наїзд фургона на натовп людей у центрі Барселони як теракт.
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