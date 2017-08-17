Наїзд мікроавтобуса на натовп людей у Барселоні: щонайменше загинули 13 осіб, десятки поранені

При наїзді мікроавтобуса в натовп людей на вулиці Рамбла в центрі Барселони загинули щонайменше 13 осіб, повідомляє радіостанція Cadena SER з посиланням на джерела в місцевій поліції.

«Щонайменше 13 людей загинули в результаті наїзду», — йдеться в повідомленні радіо в Twitter.

Ймовірно, кількість загиблих збільшиться. Кількість постраждалих зросла до 50 осіб. Серед постраждалих є важко поранені, повідомляє влада.

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