У Камбрільсі помер п'ятий поранений терорист - поліція

У поліції Каталонії заявили, що затриманий в ході спецоперації в Кабрільсі терорист помер від отриманих поранень. Про це повідомляється в Twitter правоохоронців.

"Підтверджуємо, що п'ятий терорист, знешкоджений і поранений в Камбрільсі, помер", — зазначили у відомстві.

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Як повідомляв УНІАН, у ході спецоперації в Камбрільсі були застрелені четверо підозрюваних і відвернений другий теракт, який повинен був послідувати за нападом в Барселоні.

Нападники в Камбрільсі вночі в п'ятницю збили мінівеном кілька людей, завдавши їм травми, очевидно в спробі повторити вчинене за кілька годин до цього нападу в Барселоні.

За останніми даними, в результаті теракту в центрі Барселони загинули 13 людей, більше 80 постраждали, 15 з нимх знаходяться у важкому стані. Мікроавтобус, за кермом якого сидів терорист, звернув з проїжджої частини і врізався в перехожих на бульварі. Влада оголосила про затримання водія мікроавтобуса. Його спільник був ліквідований в перестрілці з поліцією.