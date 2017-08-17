"ІД" взяла на себе відповідальність за теракт у Барселоні з 13-ма загиблими (фото)

Терористична організація «Ісламська держава» взяла на себе відповідальність за теракт в Барселоні 17 серпня.

Про це, як повідомляє SITE Intelligence Group, оголосило агентство Amaq, підконтрольне терористам.

Як повідомляв УНІАН, в четвер вдень мікроавтобус в'їхав у натовп людей в туристичному центрі Барселони - в районі пішохідної вулиці Рамбла. В ході нападу загинули 13 людей, щонайменше 80 опинилися в лікарнях.

Водій їхав так, щоб зачепити якомога більше людей. На даний момент відомо, що затриманий один підозрюваний на ім'я Дріс Укабір. Його затримали на трасі в декількох десятках кілометрів від Барселони. Пізніше стало відомо про затримання другого підозрюваного.

Ще один був застрелений. За інформацією ЗМІ, він врізався в поліцейське оточення на проспекті Діагональ після чого продовжив рух. Поліція наздогнала його в Сан-Жюс-Дасберн в десяти кілометрах від центру Барселони. Там в результаті перестрілки його вбили.