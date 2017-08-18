Поліція ліквідувала 4 терористів у місті Камбрільс під Барселоною

Як повідомила іспанська поліція, в ході спецоперації в Камбрільсі були застрелені четверо підозрюваних і попереджено другий теракт, який повинен був послідувати за нападом в Барселоні, пише Бі-Бі-Сі.

Очевидці повідомляють про постріли в районі порту Камбрільса. Поліція закликає жителів міста не виходити на вулицю.

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Камбрільс - невелике приморське містечко на північний захід від Барселони. Точне число учасників нападу досі невідомо.

Як повідомляють іспанські ЗМІ, нападники в Камбрільсі вночі в п'ятницю збили мінівеном кілька людей, завдавши їм травми, очевидно, в спробі повторити вчинений за кілька годин до цього напад в Барселоні.

У четвер щонайменше 13 людей загинули і понад 100 отримали травми під колесами фургона, який проїхав більше 500 метрів пішохідного бульвару Рамбла в туристичному центрі Барселони.

Влада назвала подію терактом, а джихадистське угруповання "Ісламська держава" взяло на себе відповідальність за напад.

Прем'єр-міністр Іспанії Маріано Рахой назвав подію актом джихадистського тероризму, який вимагає глобальної відповіді.