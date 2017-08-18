Затриманий четвертий підозрюваний у причетності до терактів у Каталонії

Поліція Каталонії повідомила про затримання четвертого підозрюваного в підготовці терактів в Барселоні і Камбрільсі. Про це йдеться в повідомленні поліції в Twitter.

Читайте такожПоліція Каталонії у справі про теракти розшукує 17-річного марокканцяЯк повідомляв УНІАН, 17 серпня в Барселоні в натовп людей на вулиці Рамбла в'їхав білий фургон. Жертвами атаки стали 14 людей, близько 100 постраждали. Поліція кваліфікувала подію як теракт. Відповідальність взяло на себе угруповання «Ісламська держава».

Пізніше зловмисники спробували вчинити аналогічний теракт в Камбрільсі, в результаті чого кілька людей постраждали.