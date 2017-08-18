За терактом в Іспанії стоїть осередок із восьми осіб - ЗМІ

Влада Іспанії вважають, що на території країни існує терористичний осередок з восьми осіб, який і провів теракт в Барселоні 17 серпня, передає Reuters з посиланням на джерело в мін'юсті країни.

За словами джерела, терористи мали намір провести й інші теракти, використовуючи каністри з бутаном.

Міністр внутрішніх справ Каталонії Хоакін Форн також повідомив, що слідство розглядає версію про те, що терористи хотіли використовувати подібні каністри при теракті в Барселоні.

Читайте такожЦРУ попереджало про теракт у Барселоні - ЗМІ

Бутан — безбарвний горючий газ, зі специфічним запахом. Вдихання бутану викликає галюцинації, задуху і серцеву аритмію. Він легкозаймистий.

Раніше повідомлялося, що поліція Каталонії затримала третього підозрюваного в рамках розслідування теракту.

Ввечері 17 серпня білий фургон в'їхав у натовп людей на вулиці Рамбла в центрі Барселони. За останніми даними, 13 людей загинули, більше 100 постраждали.

Затримані троє підозрюваних, але не водій фургона — його пошуки тривають. В рамках рейдів в каталонському місті Камбрільс були ліквідовані п'ятеро підозрюваних у підготовці нового теракту.