Засновник і керівник Facebook Марк Цукерберг піде у декретну відпустку через народження другої доньки. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає ТСН.

Цукерберг нагадав, що коли народилася його перша донька Макс, він також взяв відпустку на два місяці. "Я завжди буду вдячний, що я зміг витратити так багато часу з нею в перші місяці її життя", - написав Цукерберг.

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"Наша нова донька народиться найближчим часом, і я планую взяти ще два місяці відпустки з батьківства. Цього разу я збираюся скористатися перевагами Facebook, щоб взяти відпустку по частинах. Я візьму місяць, щоб бути з Прісцилою і дівчатами на початку, а потім ми проведемо цілий грудень разом", - написав Марк.

Цукерберг зазначив, що у Facebook співробітникам обох статей пропонують брати декретні відпустки тривалістю чотири місяці. За його словами, дослідження показують, що коли батьки, які працюють, беруть час для того, щоб побути з їхніми новонародженими дітьми, то це добре для усієї родини.

"І я впевнений, що офіс все одно буде стояти, коли повернусь", - зазначив Цукерберг.

Цукерберг одружився зі своєю давньою подругою Чан 19 травня 2012 року. Молоді люди познайомилися в Гарварді. Марк навчався на факультеті психології, а Прісцилла — на медичному. Сімейна пара кілька років намагалася завести дитину, але Чан перенесла три викидня.