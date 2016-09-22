Родина Цукерберга віддасть 3 мільярди доларів на боротьбу з хворобами
Засновник соцмережі Facebook Марк Цукерберг та його дружина-педіатр Прісцилла Чан анонсували амбіційний проект з надання 3 мільярдів доларів у наступні 10 років на боротьбу із хворобами.
Про це подружжя повідомило під час конференції у Сан-Франциско, пише USA Today.
За словами доктора Чан, мета даної ідеї – "працювати разом, аби лікувати, попереджати або стримувати усі хвороби наших дітей".
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Серед іншого, пара направить 600 мільйонів доларів науковому центру в Сан-Франциско, який займається біологічними дослідженнями.
Цукерберг зазначив, що він та його дружина хочуть "зробити майбутнє дітей кращим".
Нагадаємо, в грудні минулого року у гендиректора Facebook Марка Цукерберга народилась донька, яку назвали Макс. Тоді вони пообіцяли віддати протягом життя 99% своїх акцій компанії, а це на той час близько 45 млрд доларів, на благодійність. Родина пожертвує свої статки, аби зробити кращим світ, у якому ростиме Макс і хочуть зробити кращим його для майбутніх поколінь.