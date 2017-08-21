Трамп виступить із важливою заявою у понеділок – Білий дім

Президент США Дональд Трамп зробить важливу заяву для народу 21 серпня, щоб, згідно з повідомленням Білого дому, пояснити "стратегію Америки в Афганістані та Південній Азії", передає Радіо Свобода.

У повідомленні зазначається, що Трамп виступить з промовою на військовій базі "Форт Майер" біля Вашингтона, і вона буде транслюватися у прямому ефірі, починаючи з 21:00 за місцевим часом.

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У суботу президент США заявив, що його адміністрація ухвалила рішення щодо війні в Афганістані, яка триває 16 років.

Наступного дня після наради з членами команди з національної безпеки в резиденції Кемп-Девід, яка відбулася 18 серпня, Трамп написав у Твіттері: "Провів важливий день у Кемп-Девіді з нашими талановитими генералами і військовими лідерами. Ухвалено безліч рішень, в тому числі, й щодо Афганістану". Тоді президент не навів жодних подробиць.

Прес-секретар Трампа Сара Хакабі Сандерс заявила 18 серпня, що нова стратегія буде "захищати інтереси Америки" в Південній Азії, зазначивши, що її деталі будуть оголошені пізніше.

"Президент вивчає і розглядає її варіанти і зробить оголошення американському народу, нашим союзникам та партнерам та у всьому світі в належний час", – повідомила Сандерс.

У перші п’ять місяців поточного року було вбито понад 2500 афганських поліцейських та силовиків.

В даний час в Афганістані працює близько 8400 військовослужбовців США та близько 5000 військовослужбовців з інших країн-членів НАТО та країн-партнерів.