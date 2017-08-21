Теракти в Каталонії: зросла кількість загиблих

В Каталонії зросла кількість загиблих внаслідок терактів, які сталися в регіоні 17 серпня 2017 року. Про це повідомляє The Independent з посиланням на слова міністра внутрішніх справ Каталонії Джоакіма Форна.

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Він зазначив, що кількість загиблих зросла до 15 осіб. Вбито власника викраденого нападником автомобіля.

Влада заявляє, що чоловіка зарізали ножем.

Як повідомляв УНІАН раніше, 17 серпня фургон в'їхав у натовп людей у туристичному центрі Барселони — в районі пішохідної вулиці Рамбла. Через кілька годин фургон в'їхав у групу людей в Камбрільсі в 120 км від Барселони. Поліція Іспанії пізніше заявила про ліквідацію мережі терористів, в Каталонії з цим не згодні.

Пізніше повідомлялось, що під час вибуху в лабораторії терористів в Альканарі (Каталонія) міг загинути імам мечеті в місті Ріпполі Абдельбакі ес-Саті, якого правоохоронці підозрюють в організації всієї серії терактів в Іспанії.