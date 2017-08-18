Виконавець теракту в Барселоні був убитий поліцією в Камбрільсі - ЗМІ

Водій фургона, який збив більше ста людей в Барселоні 17 серпня, був серед передбачуваних терористів, убитих в Камбрільсі через кілька годин після того. Про це повідомляє El Pais з посиланням на джерела в поліції, передає Медуза.

Раніше про це повідомило видання El Periodico, за інформацією якого цей чоловік - Муса Укабір, молодший брат затриманого у справі про теракт Дрісса Укабіра. За даними ЗМІ, він, як і ще три людини, знаходиться в розшуку.

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Офіційно ці дані - в тому числі те, що саме Муса Укабір був виконавцем теракту в Барселоні - поки не підтверджені.

Нагадаємо, в результаті теракту в Барселоні ввечері 17 серпня загинули 13 людей, більше сотні отримали поранення. Водієві фургона, який збив пішоходів на вулиці Рамбла в центрі міста, вдалося втекти.

Вночі п'ятеро злочинців вчинили напад на пішоходів у місті Камбрільсі в 120 кілометрах від Барселони; одна жінка загинула та шестеро людей постраждали, у тому числі поліцейський. Всі нападники були вбиті.

За даними ЗМІ, поліція підозрює в організації злочинів терористичний осередок. Чотири передбачуваних злочинця затримано, п'ятеро були вбиті. Ще четверо перебувають у розшуку, однак один з них - Муса Укабір - імовірно, був убитий.