Трамп підписав нову стратегію щодо Афганістану - Fox News
В Афганістан будуть направлені додатково 4 тисячі американських військовослужбовців.
Президент США Дональд Трамп схвалив документ про нову стратегію Білого дому щодо Афганістану.
Про це повідомляє телеканал Fox News із посиланням на високопоставленого чиновника.
Читайте такожCBS розповів подробиці заяви Трампа, з якою він повинен виступити сьогодні
Згідно цієї ініціативи, тепер в Афганістан будуть направлені додатково 4 тисячі американських військовослужбовців.
Розкрити нову стратегію Вашингтона з Афганістану Трамп збирався 21 серпня о 21:00 за місцевим часом (4:00 22 серпня за київським) під час звернення до військовослужбовців на базі Майєр-Хендерсон-Хол в окрузі Арлінгтон у Вірджинії.
Саме ж рішення щодо Афганістану Трамп, як нагадує телеканал, прийняв ще 19 серпня після зустрічі в своїй заміській резиденції Кемп-Девід з американськими генералами і воєначальниками.
В даний час в Афганістані працює близько 8400 військовослужбовців США та близько 5000 військовослужбовців з інших країн-членів НАТО та країн-партнерів.