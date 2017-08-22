Трамп підписав нову стратегію щодо Афганістану - Fox News

02:39, 22 серпня 2017
Світ
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В Афганістан будуть направлені додатково 4 тисячі американських військовослужбовців.

Американський військовий в Афганістані / REUTERS

Президент США Дональд Трамп схвалив документ про нову стратегію Білого дому щодо Афганістану.

Про це повідомляє телеканал Fox News із посиланням на високопоставленого чиновника.

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Згідно цієї ініціативи, тепер в Афганістан будуть направлені додатково 4 тисячі американських військовослужбовців.

Розкрити нову стратегію Вашингтона з Афганістану Трамп збирався 21 серпня о 21:00 за місцевим часом (4:00 22 серпня за київським) під час звернення до військовослужбовців на базі Майєр-Хендерсон-Хол в окрузі Арлінгтон у Вірджинії.

Саме ж рішення щодо Афганістану Трамп, як нагадує телеканал, прийняв ще 19 серпня після зустрічі в своїй заміській резиденції Кемп-Девід з американськими генералами і воєначальниками.

В даний час в Афганістані працює близько 8400 військовослужбовців США та близько 5000 військовослужбовців з інших країн-членів НАТО та країн-партнерів.

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Теги: #стратегія США в Афганістані#контингент США в Афганістані