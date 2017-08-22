У Держдепі США пообіцяли Сирії відповідь за застосування хімзброї

Держдеп США опублікував заяву з нагоди четвертої річниці хімічної атаки в сирійській Східної Гуті у передмісті Дамаска, відповідальність за яку Вашингтон покладає на владу Сирії.

Адміністрація США нагадує, що в 2013 році в результаті цих подій загинуло понад 1400 осіб, багато з яких - діти.

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"Режим Асада повинен припинити застосування хімічної зброї, повністю задекларувати всі свої запаси хімічної зброї та співпрацювати з організацією із заборони хімічної зброї (ОЗХО), Місією встановлення фактів і спільного механізму розслідування", - сказано в повідомленні.

У Держдепі підкреслили, що недотримання міжнародного права, норм і стандартів, що стосуються застосування хімічної зброї, загрожує офіційному Дамаску відповідними заходами.

Також у Держдепі США додали, що рішуче засуджують використання хімічної зброї "де завгодно, ким би то не було, ні за яких обставин".