Іранський суд США зобов'язав виплатити $245 мільйонів жертвам іракських хіматак

Іранський суд постановив, що адміністрація США повинна виплатити компенсацію в $245 млн постраждалим під час хімічних атак, які здійснювали війська Саддама Хусейна під час ірано-іракської війни 1980-1988 років. Про це повідомляє РБК з посиланням на агентство Fars.

«Кілька людей, постраждалих в ході бомбардувань із застосуванням хімічної зброї, подали позови, і суд виніс рішення по 18 особам із тих, хто постраждав або помер, і визначив суму компенсації», — заявив представник судової влади Мосхені Еджеї.

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У повідомленні йдеться, що жертвами застосування Іраком хімічної зброї стали десятки тисяч іранців, близько 100 тисяч людей, які зараз живуть, страждають від захворювань органів дихання, очей, шкіри, порушень імунної системи та психічних розладів.

Тегеран неодноразово заявляв, що хімічна зброя у Хусейна з'явилася завдяки допомозі США, а також компаній з Німеччини, Італії та Іспанії. У ЗМІ з'являлися викривальні статті про те, що Пентагон знав, що Ірак збирається застосовувати хімічну зброю у війні.

Війна між Іраком і Іраном тривала з 1980 по 1988 рік. За різними оцінками, в ній загинуло близько мільйона осіб. Війна також завдала серйозної шкоди економікам обох країн.